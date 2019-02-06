Новость о том, то в мюзикле "Мастер и Маргарита" в постановке Петербургского театра "ЛДМ" примет участие голливудский актер Джим Керри, организаторы проиллюстрировали старой фотографией на которую "вставили" изображение американской звезды.

Так, к записи о том, что Керри сыграет Воланда, прикрепили "отредактировнный постер", где вместо лица актера спектакля прифотошопили лицо Джима Керри. Актер, рост которого составляет 188 сантиметров, стоит рядом с актрисой Анастасией Макеевой, рост которой 172. На фотографии разница в росте незаметна, пишет TJ.

С Джимом Керри Фото: vk.com

Без Джима Керри Фото: tjournal.ru

По словам организаторов, Джим Керри приезжал на мюзикл в январе. В Twitter актера есть его фотография от 5 января 2018 года, где его лицо гладко выбрито, однако на фото, якобы сделанном в театре, - у него борода.

В разговоре с TJ исполнительный продюсер организатора "Makers Lab" не прокомментировал публикацию ВКонтакте, но подтвердил переговоры по вопросу участия Джима Керри в постановке.

Напомним, сегодня стало известно, что Джиим Керри сыграет одну главных из ролей в мюзикле "Мастер и Маргарита", который поставил театр "ЛДМ. Новая сцена" в российском Санкт-Петербурге.

Также мы писали о том, то актера Джима Керри признали невиновным в суициде его бывшей подруги.