Украина в начале февраля 2019 года увеличила импорт природного газа из стран Европы в 2,7 раза по сравнению с январем. Об этом свидетельствуют данные АО "Укртрансгаз", пишет Интерфакс-Украина.

Так, если среднесуточный импорт в январе-2018 составил 8 млн куб. м, то 1-4 февраля он возрос до 21,6 млн куб. м/сутки. В частности, поставки газа со стороны Словакии в первые дни февраля возросли до 17,4 млн куб. м/сутки (в январе – 4 млн куб. м/сутки), Польши – 2,2 млн куб. м/сутки (в январе – 1,3 млн куб. м/сутки), тогда как Венгрии – уменьшились до 2 млн куб. м/сутки (в январе – 2,7 млн куб. м/сутки),

До этого глава НАК "Нафтогаз Украины" Андрей Коболев отмечал, что накопленные в межотопительный период значительные запасы в ПХГ позволяют маневрировать при закупке газа в зависимости от цен на рынке.

Украина в 2018 году сократила импорт природного газа на 24,6% (на 3 млрд 459,8 млн куб. м) по сравнению с 2017 годом – до 10 млрд 590,2 млн куб. м, в том числе, со стороны Словакии за прошлый год поступило 6,459 млрд куб. м газа (-34,8% к 2017-му), Венгрии – 3 млрд 441,1 млн куб. м (+21,4%), Польши – 690,1 млн куб. м (-47,1%).

"Укртрансгаз", 100% которого принадлежит НАК "Нафтогаз Украины", эксплуатирует систему магистральных газопроводов и 12 подземных хранилищ газа страны.

Ранее "Страна" сообщала, что средняя цена европейского газа для Украины побила рекорд и продолжает расти.

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