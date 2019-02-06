Неизвестные совершили поджог и осквернили храм в честь преподобного Алексея Карпаторусского (УПЦ МП) в Запорожье. Об этом , сообщил заведующий канцелярией Запорожской епархии протоиерей Геннадий Елин на своей странице в соцсети.

"В ночь с 5 на 6 февраля в городе Запорожье неизвестными был совершен поджог и осквернение храма Запорожской епархии УПЦ в честь прп. Алексея Карпаторусского", - написал священники добавил к посту фото, на котором видно, что на стене храма черной краской нанесена эмблема дивизии СС.

По его словам, на территории храма работает полиция и следственно-оперативная группа, которые опрашивают жильцов из расположенных рядом домов.

Как сообщают в ГУНП Запорожской области, по факту случившегося правоохранители открыли уголовное дело. Выясняются обстоятельства инцидента и ведется поиск причастных к нему злоумышленников.

Фото: facebook.com

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