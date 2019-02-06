В четверг, 7 февраля, на всей территории Украины ожидается морозная и солнечная погода, ночью ожидаются небольшие морозы, днем ​​столбики ниже нуля опустятся только в северных регионах страны. Об этом сообщает пресс-служба Укргидрометцентра.

Больше всего воздух прогреется в западном регионе страны, днем ​​столбики термометров поднимутся до 4...6° тепла, в восточных и северных областях днем ​​температура воздуха будет колебаться от 1° мороза до 1° тепла.

Погода в Киеве 7 февраля будет морозной. Температура воздуха ночью составит 2...4° мороза, а днем ​​- от 1° мороза до 1° тепла. Осадков не ожидается.

Во Львове 7 февраля синоптики прогнозируют солнечную погоду. Ночью столбики термометров опустятся до 1...3° мороза, днем ​​существенно потеплеет до 4...6° тепла. Погода в Днепре 7 февраля будет морозной. Ночью синоптики прогнозируют 3...5° мороза, а днем ​​температура воздуха будет колебаться от 1° мороза до 1° тепла. В Харькове 7 февраля синоптики прогнозируют небольшие морозы. Ночью температура воздуха составит 3...5° мороза, днем ​​потеплеет до 1° тепла. Осадков не прогнозируют. Погода в Одессе 7 февраля будет солнечной. Столбики термометров ночью опустятся до 1° мороза, а днем ​​температура воздуха поднимется до 2° тепла.

Фото: meteo.gov.ua

Как сообщала "Страна", синоптики предупреждают о мокром снеге на севере и потеплении на юге Украины.

Также мы писали, что синоптик озвучила дату, когда в Украину придет потепление.