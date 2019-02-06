Одесская журналистка Екатерина Маденс заявила, что уже около месяца за ней следят неизвестные. Об этом она написала на своей странице в Facebook.

"Это происходит абсолютно каждый день. Я понимаю, что это может быть попыткой давления и запугивания", - утверждает Екатерина. По ее словам, злоумышленники уже не раз поджидали ее у входа в парадное. Один раз с утра она заметила под домом человека в балаклаве.

Фото: facebook.com

Активисты, которые следят за расследованием убийства активистки Екатерины Гандзюк, отмечают в соцсети, что Екатерина Маденс пишет о коррупции в органах власти в Одессе и непосредственно о мэре Геннадии Труханове и его "бизнес-партнере" ​​Владимире Галантернике.

Кроме этого вместе со своим мужем Екатерина много работала и писала в том числе и о покушении на активиста Олега Михайлика.

"Следует напомнить о том, что Катя Гандзюк начала замечать, что за ней следят как минимум за полгода до нападения. Призываем вас распространить этот пост. Мы должны сделать этих людей известными, чтобы и заказчики, и исполнители тысячу раз подумали, прежде чем сделать непоправимое", - отмечают активисты и публикуют фото Екатерины Маденс.

Фото: facebook.com

Ранее "Страна" писала о том, что активисты задали вопрос президенту о связях с возможными заказчиками убийства Гандзюк.

Также мы сообщали, что одесскому активисту Олегу Михайлику сумели извлечь пулю из легкого.