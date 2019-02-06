В Госпогранслужбе считают, что украинцам опасно ездить в Беларусь, а ситуация в приграничных с ней районах несколько ухудшилась. Об этом со ссылкой на спикера ведомства Олега Слободяна пишет УНН.

Так, по словам Слободяна, после масштабных учений, которые проводили Беларусь и Россия, не все вооруженные силы РФ выехали обратно. Также, по мнению спикера пограничников, представители российских спецслужб в Беларуси "чувствуют себя достаточно свободно".

"Любой гражданин, который находится на контроле в РФ и пересекает границу в Беларусь должен понимать, что россияне, во-первых, видят это, а во-вторых, он может быть задержан также и на границе с Беларусью", - сказал Олег Слободян.

Кроме того, он упомянул Павла Гриба в качестве примера подтверждающего ту опасность, о которой он говорит. По мнению Слободяна, "опасность ехать в Беларусь такая же, как и ехать в страну-агрессора", также он добавил, что "все командующие родов в Беларуси напрямую подчиняются Генштабу РФ, то есть даже не президенту страны".

Напомним, Павел Гриб - сын бывшего украинского пограничника Игоря Гриба. 25 августа 2017 года 19-летний Павел поехал в Гомель на встречу со знакомой и был задержан российскими спецслужбами. Позже его этапировали в РФ. Российские силовики подозревают Павла Гриба в подготовке теракта в школе Сочи. Суд продлил арест Павлу Грибу до 24 апреля 2019 года. Министерство иностранных дел Украины выразило протест из-за продления ареста украинскому политзаключенному Павлу Грибу.

Также мы писали, что в Ростове у украинца Гриба, обвиняемого в терроризме, заболел живот во время суда и ему вызвали скорую.