Во вторник, 5 февраля, епископ Гедеон Макаровский, наместник Десятинного монастыря Рождества Пресвятой Богородицы посетил Конгресс США, где провел рабочую встречу с конгрессменами правительства. Об этом сообщает пресс-служба монастыря.

Конгрессмены США внимательно выслушали епископа Гедеона, который широко осветил ситуацию связанную с нарушением международных прав верующих, о радикальных нападениях на храмы УПЦ, избиениях верующих, притеснениях священнослужителей со стороны радикальных организаций. В ходе общения выяснилось, что правительство США в полной мере не владеет информацией о религиозной проблеме которая сложилась в Украине.

Епископ Гедеон передал официальное воззвание госсекретарю Майклу Ричарду Помпео и конгрессменам правительства, в котором Украинская православная церковь просит рассмотреть нарушения законов Украины "Про свободу совести и религиозных организаций". В свою очередь представители правительства США выразили глубокое сожаление о том, что в Украине сегодня нарушаются конституционные права верующих, пообещав разобраться в сложившейся ситуации вокруг религиозной проблемы, а так же выразили поддержку в организации представительства УПЦ на территории США.

Фото: desyatynniy.org

Как сообщала "Страна", экс-митрополит УПЦ Симеон проиграл суд и не смог восстановиться в должности правящего архиерея Винницкой епархии.

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