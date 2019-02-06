В Киевском национальном университете разгорелся секс-скандал. Студентка второго курса "Института биологии" КНУ Клементина Квиндт обвинила доцента, преподавателя ботаники Петра Романенко в сексуальных домогательствах во время летней практики в Каневе, пишет Обозреватель.

Клементина рассказала, что во время летней практики первокурсников преподаватель позволял себе слишком много. Хватал девочек за грудь, клал руку на колени. Также она сообщила, что студенты жаловались на Романенко руководителю практики, он с ним разговаривал, но на этом все и закончилось.

Клементина Квиндт Фото: facebook

Правда, в вузе студентку поддержали немногие. Под коллективным заявлением Клементины подписались 40 человек. Но во время заседания студенческого парламента, где девушка попыталась выступить и рассказать обо всем, ей не дали этого сделать. Как только она назвала фамилию Романенко, ее начали оттягивать от трибуны, а заседание закрыли.

По словам директора УНЦ "Института биологии и медицины" КНУ Людмилы Остапченко, сейчас организованы две комиссии, которые разбираются в этой истории. "Одна была создана в институте после первого заявления студентки. Потом девушка передала заявление ректору, и уже в ректорате создана своя комиссия. Они разбираются и результаты обнародуют", - сказала Остапченко.

Во вторник, 5 февраля, Клементина подала заявление на академотпуск. "Мы были удивлены, не знаем, почему она так поступила. Студенческий парламент ее не поддержал. Девушка ведет себя не очень хорошо. Лично она не была участником этих событий, и написала все со слов других людей. Мы беседовали и с ней, и с другими студентами, и выяснили, что далеко не все правда. Я не знаю, почему она затеяла всю эту историю, у меня впечатление, что ею там кто-то управляет. Но этого преподавателя она ненавидит, говорила, что хочет его буквально уничтожить. Они довели его до сердечного приступа, ворвавшись к нему в кабинет, и сейчас он в больнице", - рассказала Остапченко.

Клементина Квиндт подтвердила, что сделала перерыв в учебе. "Я думаю, что не смогу тут учиться и бороться с этим преподавателем. Тем более, когда я попыталась выступить на студпарламенте, надо мной смеялись мои же однокурсники. Как так можно?! Я решила все это обнародовать, потому что Романенко обидел моих знакомых и подруг, грубо говоря, он их лапал. Тогда, на острове во время практики, мне было тоже страшно, и я не могла ничего ему сказать. А сейчас мне не страшно", - заявила студентка.

Девушка обратила внимание на поведение преподавателя на первом же занятии. "Он слишком прижимался к студенткам, когда показывал, как нужно работать с микроскопом: вроде как осанку поправляет, а сам руку на коленку кладет. Мне это очень неприятно", - поясняет Клементина. По ее словам, все 4 недели летней практики в Каневе для нее были страшным испытанием. "Я была в комнате во время отбоя, когда он пьяный буквально ворвался к нам. Начал объяснять про оральный секс, хотя никто его об этом не просил", - вспоминает девушка.

О нескольких случаях приставания преподавателя Клементине рассказали и студенты, которые учились в вузе ранее. "О нем такие вещи давно говорят, все его знают. Был случай, когда он парню угрожал топором. Романенко при нем прижал к себе студентку, подсел к ней. Когда студент сделал замечание, он взял топор и отозвал его в сторону, сказал, что он, мол, делает, что хочет. Этот студент уже был на комиссии в ректорате и подтвердил этот случай", - говорит Клементина.

Что касается личной неприязни, то студентка это отрицает. "Я на практике получила 100 баллов из 100. Я нормально учусь, у меня есть стипендия. И в принципе, к Романенко как к преподавателю у меня претензий нет. Он хорошо объясняет материал, у него яркие ассоциации. Вообще он душа компании, рубаха-парень. Но, втираясь в доверие таким образом, начинает позволять себе просто лапать студенток. Не только обижает моих подруг, морально унижает, но и совершает противозаконные действия. Я уже написала заявление в полицию на него. Потому что этого в вузе быть не должно", - волнуется Клементина.

Сейчас преподаватель в больнице, говорят, у него случился сердечный приступ. Петр Романенко сейчас не берет трубку.

Петр Романенко Фото: obozrevatel.com

Однако его супруга Екатерина на страничке Клементины в Facebook написала, что все изложенное ею - клевета, пригрозив юридическими разбирательствами.

Фото: facebook.com

Юристы говорят, что несмотря на недавно вступившие в силу поправки к законам о насилии и домогательствах, доказать вину человека будет сложно.

"В любом случае девушкам нужно запастись доказательствами, только их словам суд не поверит. Нужны свидетели, которые все это подтвердят. Еще лучше, если будут видео или аудиозаписи", - пояснил адвокат Роман Марченко. Также юрист добавляет, что скорее всего, в качестве наказания таким людям может грозить лишь штраф.

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