В среду, 6 февраля президент США Дональд Трамп пригласил школьника-однофамильца на свое выступление в Конгрессе, однако мальчик уснул. Об этом сообщает Fox News.

Как ранее пояснили в Белом доме, одиннадцатилетний школьник из города Уилмингтон (штат Делавэр) был специально приглашен главой администрации на это ежегодное мероприятие, поскольку над ним насмехаются одноклассники из-за его фамилии. В зале Палаты представителей, где произносил свою речь президент, школьник сидел рядом с первой леди США Меланьей Трамп и девятилетней Грэйс Элин, у которой была диагностирована опухоль мозга.

"Джошуа Трамп действительно представляет Америку" Фото: twitter.com/NumbersMuncher

Джошуа заснул ближе к концу выступления, это сразу же заметили фотожурналисты. Снимки с задремавшим гостем президента вызвали большое число комментариев в интернете: некоторые пользователи нашли этот случай "забавным" и "милым", оппоненты увидели в этом "акт протеста".

Традиция приглашать гостей во время выступления в Конгрессе зародилась еще в 1982 году при президенте Рональде Рейгане. Среди приглашенных им был сотрудник Бюджетного управления Конгресса Ленни Скатник, который спас жизнь пассажиру автобуса, рухнувшего с моста в реку Потомак.

Как сообщала "Страна", президент США Дональд Трамп предупредил Москву и Пекин, что в гонке вооружений победят США.

Также Трамп признался в Конгрессе, что США создают новейшую систему ПРО.