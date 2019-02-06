Голосовавших за выход из ЕС без сделки британцев ждет отдельный котел в аду. Такое заявление сделал глава Европейского совета Дональд Туск, передает The Guardian.

"Интересно, как выглядит котел в аду, приготовленный для тех, кто выступает за Brexit даже без набросков плана того, как выйти из Евросоюза с наименьшими потерями", - сказал он во время выступления в Брюсселе.

Глава Евросовета высказал надежду, что во время визита в Брюссель 7 февраля премьер-министр Великобритании Тереза Мэй представит "реалистичные предложения" по выходу. Туск также добавил, что в ЕС готовы к "вероятному фиаско", если Лондон решит покинуть объединение без соглашения. В то же время сам он был бы рад, если бы Великобритания отказалась от Brexit.

Ранее "Страна" писала о том, что британские министры тайно обсудили перенос Brexit на 8 недель.

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