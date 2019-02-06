В среду, 6 февраля, Тверской суд Москвы принял решение продлить меру пресечения в виде содержания в СИЗО Александру Кокорину, его брату Кириллу, а также фуболистам Павлу Мамаеву и Александру Протасовицкому, которых обвиняют в хулиганстве драках. Об этом сообщает "Чемпионат.com".

Так, нападающий "Зенита" Александра Кокорина, его младший брат, а также полузащитник "Краснодара" Павел Мамаев и футболист Александр Протасовицкий пробудут в заключении еще два месяца, мера пресечения продлена до 8 апреля.

При этом адвокат Кокорина-старшего Андрей Ромашов заявил, что его подзащитный не может быть в СИЗО, так как ему грозит замена коленного сустава. Кроме того, семьи Кокорина и Мамаева были готовы внести залог.

А защитник Кирилла Кокорина Вячеслав Барик, потребовал от суда изменить меру пресечения своему подзащитному, заявив, что у него нет "финансового и интеллектуального ресурса", чтобы давить на следствие, пишет РИА Новости.

"Следствие, на мой взгляд, пользуется ситуацией, чтобы мой подзащитный оставался за решеткой. У Кирилла нет никакого ресурса, чтоб давить на следствие – ни финансового, ни интеллектуального, при всем уважении. В материалах дела ничего не говорит о жестокости и социальной опасности Кирилла", - заявил адвокат.

Напомним, братья Кокорины, Александр Мамаев и Александр Протасовицкий устроили в октябре 2018 года пьяный дебош и жестокие драки в Москве. Отметим, что спортсмены избили директора департамента автомобильной промышленности и железнодорожного машиностроения Минпромторга Дениса Пака и водителя ведущей программы "Доброе утро" на Первом канале Ольги Ушаковой.

После этого всех четверых арестовали и избрали им меру пресечения в виде содержания в СИЗО. Сначала их отправили в "Бутырку" на два месяца, после чего продлили им меру пресечения в декабре 2018 года, в этот раз, 6 февраля, суд третий раз принимает аналогичное решение.