5 февраля Национальная ассамблея Франции приняла противоречивый законопроект, направленный на подавление акций протеста в связи с демонстрациями "желтых жилетов". Об этом сообщает Politico.

Отмечается, что закон позволит административным, а не судебным органам вводить запрет на протесты против определенных лиц, которых они считают серьезной угрозой общественному порядку. Нарушителям грозит до шести месяцев лишения свободы и штраф в размере 7500 евро.

Правозащитники, а также члены партии Эммануэля Макрона раскритиковали законопроект, утверждая, что он ограничивает свободу протеста. Документ поддержали 387 депутатов, 92 - были против.

Напомним, во Франции "желтые жилеты" проводят акции протеста по субботам, начиная с ноября 2018 года. Сначала они протестовали против повышения цен на бензин, затем требования стали носить политический характер.

Ранее "Страна" писала о том, что в Париже "желтые жилеты" забросали полицейских камнями, задержали 223 человека.

Также мы соогщали, что в Париже против "желтых жилетов" на улицы вышли "красные шарфы".