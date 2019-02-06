В понедельник, 4 февраля, в Харькове женщина упала с балкона, пытаясь сбить сосульки. Об этом сообщает Отдел коммуникации ГУ НП в Харьковской области.

По данным правоохранителей, инцидент случился около 11:10 на Московском проспекте - одной из самых оживленных улиц Харькова. Жительница одного из домов упала с балкона, сбивая сосульки. В результате ее на "скорой" доставили в больницу.

Врачи диагностировали у потерпевшей закрытую черепно-мозговую травму, ушибы разных частей тела, открытый перелом предплечья и другие повреждения. Женщина попала в реанимацию, а ее состояние после поступления в медучреждения оценивалось как тяжелое.

Правоохранители внесли информацию в ЕРДР по части 2 статьи 15, части 1 статьи 115 - "Покушение на убийство" УК Украины с пометкой "несчастный случай".

Напомним, в конце января в Харькове с крыши здания сняли 100-килограммовую сосульку.

Также мы писали, что в Кременчуге сосулька раздробила голову 16-летнему парню, который попал в реанимацию.