Вид на жительство в Польше получили уже 179 тысяч украинцев (сравнимо с населением Белой Церкви, которое в 2018 году достигало чуть больше 209 тысяч человек). За год число эмигрантов увеличилось на 34 тысячи человек. Об этом сообщает PAP.

По словам пресс-секретаря польского Управления по делам иностранцев Якуба Дудзяка, в 2018 году число иностранцев с действительными видами на жительство в Польше увеличилось на 47 тыс. человек, что на 12 тыс. меньше, чем в 2017 году. В группе иностранцев с действительными разрешениями на проживание в Польше наибольший рост произошел среди граждан Украины - почти 34 тыс. человек (до 179 тысяч), Беларуси - на 4,7 тыс. (до 20 тыс. человек), Индии - на 1,9 тыс. (до 8,8 тыс.), а также граждан Грузии - на 1,3 тыс. (до 2,9 тыс.).

При этом больше всего (почти на 36 тысяч) возросло количество видов на временное пребывание (максимально до трех лет), а также на постоянное пребывание (на 9 тысяч).

Как сообщала "Страна", чаще всего украинцы выезжают в Польшу в поисках работы. "Страна" писала все, о чем нужно знать украинцу о работе за границей.

Напомним также, что украинцы массово едут в Польшу за лекарствами.