Олигарх Павел Фукс подтвердил, что летал в Мексику на борту самолета вместе с народным депутатом от "Народного фронта" главой комитета по вопросам экономической политики Андреем Иванчуком, но отрицает наличие совместных бизнес-интересов. Об этом он рассказал в интервью Украинской правде.

"Для того, чтобы гражданин Украины попал в Мексику, есть три варианта. Первый – дать паспорт, в котором стоит американская виза. Дать паспорт, в котором стоит шенгенская виза. Если у тебя нет ни шенгенской, ни американской, ты заходишь к ним на сайт, заполняешь анкету и указываешь – я на такое-то время. Тебе в течение 5-10 минут дают ответ. Этот ответ ты должен распечатать, положить в паспорт и пройти границу", - рассказал Фукс.

Олигарх говорит, что летел по новому украинскому паспорту без каких-либо пометок. "Я отказался от российского гражданства. Поэтому я взял в поездку чистый паспорт без шенгенской визы и ничего больше не сделал. А мой помощник думал, что я лечу с тем, где есть шенгенская виза", - подчеркнул бизнесмен.

"И мне сказали: "Дайте это, дайте это". "Нету". "Тогда дайте анкету". Я говорю: "У меня тоже нет". Они говорят: "Ну, тогда не можем пустить". Я говорю: "Я сейчас заполню". Они говорят: "Вы заполните, но она будет завтрашним числом", – рассказывает Фукс. По словам бизнесмена, он потерял там несколько часов. "В итоге получилось, что мне нужно было вылететь из Мексики и залететь 8 января, то есть через несколько часов. Я потерял на это порядка 6 часов", - отметил он. В итоге пограничники перед ним извинялись. "Я находился прямо в офисе пограничников. Мне предложили еду, мы разговаривали, они расспрашивали об Украине, очень интересная была беседа", - подчеркнул бизнесмен.

Фукс подтвердил, что с ним на борту летел бизнесмен Артур Гранц, который собственно и купил этот чартер, и депутат "Народного фронта" Андрей Иванчук. "Он тоже купил билет… Это вы у него спросите. Был большой чартер, который снял Гранц. Там летело много людей – покупали билеты и летели. Так бы Гранц один заплатил за весь самолет, а так он нашел, кому были нужны билеты. В принципе, билет получился чуть дороже, чем на рейсовом. Он на 15 мест", - сообщил он. В то же время Фукс отрицает наличие каких-либо бизнес-отношений с Иванчуком: "Никаких. Ни бизнесов, ни бизнес-тем, ничего".

Фукс в Мексике Фото: Скриншот

Напомним, история с поездкой в Мексику олигарха Павла Фукса и его друзей произошла 7 января. По информации СМИ, Фукса задержали в компании с бизнесменом и нардепом "Народного фронта" Андреем Иванчуком, которого считают правой рукой Арсения Яценюка. Иванчука сразу отпустили (он якобы предъявил дипломатический паспорт), а Фукса оставили под охраной, так как он находится в "черном списке" США. На следующий день и Фукс, и Иванчук опровергли свое задержание. Подробности загадочного визита Фукса в Центральную Америку читайте в нашем материале "ФБР, обезьянник или фейк".

Детально эту историю, а также кто такой вообще Павел Фукс - "Страна" также разобрала в материале "Месть "киевских" или бумеранг от "кемеровских"".

Ранее Фукс рассказал "Стране", как его кинули на $200 тысяч с пригласительными на инаугурацию Трампа. После ссоры олигарха с лоббистом Республиканской партии в США и произошло его задержание в Мексике.