26 февраля отмечают именины Светлана. Сегодня с днем ангела поздравляют всех обладательниц этого славянского имени. Что означает это имя? Какой характер приписывают его обладательницам? Память какой святой отмечают? И как поздравить своих родных и близких Свет? Мы собрали ответы на все эти вопросы.

Что означает имя Светлана

Имя Светлана славянского происхождения, означает оно "светлая", "наполненная светом"., "чистая душей". Особо популярным его сделала баллада Василия Жуковского "Светлана". По одной из версий имя придумал Александр Пушкин, по другой - Александр Востоков, который написал романс "Светлана и Мстислав".

Какой характер у Светлан

Светланам приписывают непростой характер и склонность командовать другими людьми, завышенную самооценку, граничащую с высокомерием. В школе они учатся неровно, отдавая предпочтения отдельным предметам. При этом Светланы склонны верить другим, они отличаются добротой, помогают людям, часто занимаются общественной работой. В молодости женщины с этим именем начинают следить за собой, придерживаются моды. Им нравится находиться в обществе мужчин. В семье они привязаны к детям, стремятся дать им лучшее. Многих Светлан можно назвать хорошими хозяйками.

Совместимость с мужскими именами

Считается, что имя идеально совместимо с такими мужскими именами, как Вадим, Владимир, Алексей, Сергей. А вот неудачными вариантами называют варианты с Александром, Михаилом, Олегом, Дмитрием, Игорем, Виталием и Никитой.

В бизнесе Светланы совместимы с Александрами, Тимофеями, Даниилами. А вот партнерство с Викторами, Иванами, Максимами, Леонидами называют не очень удачным.

Знаменитые Светланы

В кино известны такие популярные актрисы, как Светлана Немоляева, Светлана Тома и Светлана Светличная. В литературе свой след оставила Светлана Алексиевич, получившая Нобелевскую премию. В поп-музыке - Светлана Лобода.

Кто такая Светлана Палестинская

В святцах нет имени Светлана, ему соответствует греческое имя Фотина или Фотиния. Имя Светлана возникло в 18 веке и быстро стало популярным. Днем ангела считается ближайшая дата к дню рождения. Остальные даты считают малыми именинами. На них принято благодарить свою покровительницу, сходить в церковь и помолиться своей святой.

26 февраля отмечают день памяти Светланы (Фотинии) Палестинской. По преданию в Палестине в уединении и безмолвии жил отшельником святой Мартиниан. Однажды, поспорив со своими подельниками, к нему пришла блудница, которую звали Зоя. Под предлогом странницы, которой негде укрыться в ненастную ночь, она вошла в его келию. Там она сняла одежду и попыталась его соблазнить. Святой же вышел на улицу, разжег костер и стал на угли босыми ногами, чтобы вытерпеть временный огонь, и не терпеть потом вечный огонь, приготовленный дьяволом. Пораженная женщина попросила наставить себя на путь истинный и после этого ушла в монастырь, где в духовном подвиге умерла через 12 лет.

А Мартиниан перебрался жить на скалу в море. Там он плел корзины, которые отдавал корабельщику, снабжающего его хлебом. Однажды неподалеку разбился корабль, на котором выжила лишь одна девушка - Светлана. Она схватилась за обломок доски и ее вынесло к скале, где жил Мартиниан. Он помог ей спастись, рассказал о своем подвижничестве во имя Бога, оставил хлеб и воду и бросился в море. Дельфины вынесли его на сушу и блаженный начал странствовать.

А Светлана решила продолжить его подвиг. Она отказалась от предложения корабельщика доставить ее на сушу. И в уединении и молитве прожила на скале шесть лет, находясь под открытым небом в любую погоду. Тело ее обнаружил все тот же корабельщик и привез его в Палестину, где оно было с честью похоронено по приказу епископа. 26 февраля отмечают память и Светланы Палестинской и Зои.

Открытки и поздравления с днем Светланы

Знакомых и родных с таким именем можно поздравить открыткой, пожелать несколько добрых слов в стихах или прозе, отправить смс. Мы собрали праздничные gif-картинки и поздравления для Светлан.

Светочка, Светлана, ты всегда желанна.

Пусть ангел твой тебя хранит от зла, несчастья и обид.

Светочка, пусть твои дни и ночи будут светлыми и полными надежды и радости, как твое красивое имя. С днем ангела.

Светлана, ты неотразима.

Умна, красива, позитивна.

Пусть ангел светлый принесет

тебе счастливый, добрый год.

С днем ангела, милая Света

и пусть в твоей жизни всегда

за ночью приходят рассветы

и будет хорошей судьба.