Экс-президент Украины Виктор Янукович дал пресс-конференцию, на которой рассказал о приговоре в Оболонском суде Киева и дал оценку политической ситуации.

"Страна" собрала самые яркие цитаты Януковича.

О том, кто победит на выборах

"Антирейтинг существующей власти не позволит ей победить ни на президентских, ни на парламентских выборах. Значит, будут свежие лица. Я думаю, это будет правильно".

"У президента Порошенко нет никаких шансов победить на выборах. Мы не знаем, какие будут использоваться схемы. Не избежать грязных методов. Да, на всех, кто выступает против власти с любой критикой, власть ищет способы повлиять".

"Без фальсификации выборов победить президенту Порошенко невозможно". Также Янукович отмечал о нынешнем президенте: "Он постоянно врал мне. Он врал всем".

Об украинцах в Ростове

"Почему бы не открыть избирательные участки в Ростове, где полным-полно украинцев? Я вам говорю, я выхожу иногда прогуляться по улицам и как будто иду в Донецке: "здрасьте-здрасьте, здрасьте-здрасьте" - это Ростов сегодня. Куда ни глянь - везде украинцы. Почему бы не проявить внимание к людям. С ними невозможно долго говорить - потому что слезы наворачиваются на глаза. Я наслушался многого от них. Но фактически мы оказались в одинаковых условиях - нас изгнали из страны".

О "кидке" со стороны Европы

"Меня обманули, предали или, как говорят продвинутые украинские политики, кинули как лоха. 21 числа они подписали мирное соглашение со мной и этого же числа вооруженные молодчики захватили администрацию президента, Кабинет министров... А на следующий день европейские страны одобрили это. Так что они теперь хотят от желтых жилетов в Париже? Разве тогда не было понятно, что радикальный национализм - новая форма неонацизма. А сейчас радикалов поощрили - получайте ответки".

О покушении на Виктора Медведчука

"У меня никогда не было к Медведчуку особых симпатий. Но это недопустимо к любому гражданину Украины. Не должны спецслужбы сращиваться в радикалами и использовать их в своих целях. У меня прошла информация, что создана группа из 12 человек, которая работает, возможно, не только по Медведчуку. Я хочу обратиться к военным: не выполнять преступные законы власти". Также Янукович вспоминал о Медведчуке: "Я очень часто был с ним не согласен. Но я же не давал никому заданий что-то с ним сделать и рот заткнуть"

О Майдане

"Уверен в том, что революции не несут блага государствам и их жителям. Несут только разрушение, ненависть, грязь и ложь".

"Мне говорили мои сторонники, что надо было одевать ботинки и перчатки, чтобы руки о них не попачкать, и ломать им хребты".

"Расстрелы на Майдане сделали организаторы этого Майдана".

"Эти прошедшие пять лет после госпереворота я оцениваю как самые черные страницы в жизни Украины".

О себе и своей травме

"Я свободно передвигаюсь по территории России, не нахожусь ни в каких банках Интерпола и могу свободно выезжать в любую страну мира".

"Ранним утром был проливной дождь. Водичка залетела на корт, и я очень тяжело подскользнулся. А там лавки. Это жизнь", - так Янукович описал свою декабрьскую травму на теннисном корте в Москве.

После лечения за границей Янукович "однозначно получил надежду на то, что сможет еще заниматься любимым спортом". "Может, месячишко, может, полтора - и я буду на корте".