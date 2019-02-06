28-летняя оскароносная американская актриса звезда "Голодных игр" Дженифер Лоуренс собралась замуж за своего бойфренда, 34-летнего директора галереи современного искусства Gladstone Gallery Кука Марони. На днях пара помолвилась. Об этом пишет People.

Влюбленных заметили в минувшие выходные в одном из нью-йоркских ресторанов. По словам очевидцев, на пальце Дженнифер сверкало кольцо с крупным камнем.

"Камень был гигантский. Со стороны казалось, что они что-то празднуют, и очевидцы подтверждают это. Кольцо было очень заметно. Они сидели в углу. На Дженнифер было милое черное платье в белый горошек",– сообщил прессе инсайдер.

Представитель актрисы подтвердил правдивость слухов о помолвке. Однако все детали остались в секрете.

Напомним, первые слухи о романе актрисы и галериста возникли прошлым летом, а осенью пара подтвердила их, посетив премьеру фильма "Фаворитка".

Коллаж из фото: Дженнифер Лоуренс и Кук Марони

Отметим, что Дженифер Лоуренс признана самой высокооплачиваемой актрисой 2014-2015 года по версии журнала Forbes. Массовому зрителю актриса стала известна как молодая Мистик в фантастических фильмах "Люди Икс: Первый класс" (2012), "Люди Икс: Дни минувшего будущего" (2014) и "Люди Икс: Апокалипсис" (2016). Наибольшую популярность актрисе принесла роль Китнисс Эвердин в экранизации книжной трилогии "Голодные игры". После "Голодных игр" она сыграла Аврору Лейн в фильме 2016 года "Пассажиры". И прославилась ролью Доминики Егоровой в американском шпионском триллере режиссёра Френсиса Лоуренса "Красный воробей", который вышел в прокат в 2018 году.

Как сообщала "Страна", продюсер и секс-террорист Харви Вайнштейн извинился перед Мерил Стрип и Дженнифер Лоуренс. Он извинился за слова своих адвокатов, которые использовали слова Стрип и Лоуренс о том, что продюсер не домогался их, в качестве его защиты. Однако сами актрисы были против использования их высказываний.