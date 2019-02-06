В Киеве проверят учреждения и предприятия, где ранее были выявлены нарушения правил противопожарной безопасности. Такое решение приняли после масштабного пожара на складах возле метро "Лесная" возле Дарынка, сообщил начальник управления по вопросам гражданской защиты КГГА Роман Ткачук, пишет сайт КГГА.

Он заявил, что пожар на складах был следствием халатности и безответственности владельца и балансодержателя, которые не реагировали на замечания спасателей и не заботились о противопожарной безопасности. "Учитывая это, руководство города через Комиссию по вопросам чрезвычайных ситуаций будет применять жесткие меры к нарушителям. Прежде всего, это касается потенциально опасных предприятий и предприятий, где ранее уже были выявлены нарушения", - сказал Ткачук.

Он напомнил, что ежегодно эта комиссия утверждает перечень потенциально опасных объектов на территории Киева – на сегодня их 615. Также в городе есть 29 химически опасных предприятий, находящихся под постоянным контролем – у них заключены договора и соглашения на аварийно-спасательное обслуживание. "Что касается балансодержателей, владельцев помещений, где уже состоялись проверки и выявлены нарушения, то ГСЧС может подавать соответствующие данные о нарушениях в органы прокуратуры и в суд", - пояснил Ткачук.

Напомним, пожар в складских помещениях по ул.Красноткацкой в Киеве произошел 3 февраля, огонь распространился на площади около 10,5 тыс. кв. м.

Ранее "Страна" сообщала, что спасатели более суток тушили масштабный пожар на складах у Дарынка.

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