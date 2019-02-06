Сегодня Виктор Янукович вышел на пресс-конференцию. В последний раз он общался с журналистами в марте. Тогда он говорил о своем письме Путину, работе с Полом Манафортом и бегстве из Киева.

Сегодня же бывший президент рассказал о подготовке покушения на Виктора Медведчука, как Европа "кинула" Януковича, о том, как он получил свою спортивную травму и лечился за границей.

"Страна" выделяет главные моменты пресс-конференции.

"Я вернулся в Россию". О травме и поездках за рубеж

Бывшего президента привезли на общение с журналистами в авто с мигалками - Янукович находится под государственной охраной.

Когда Янукович вошел в зал с прессой, мало что в его походке напоминало о недавно перенесенной травме.

Напомним, что именно из-за проблем с коленом бывший президент не смог выступить по видеосвязи в Оболонском суде - и в итоге приговор вынесли, так и не заслушав обвиняемого.

Януковичу тогда дали 13 лет за госизмену и участие в войне против Украины.

Виктор Федорович сразу рассказал о том, что был за границей. "Я буквально несколько дней (назад), вы знаете, вернулся в Россию после лечения, обратился в РИА Новости предоставить мне встречу", - сказал он.

То есть, Янукович свободно ездит по миру.

По всей видимости, речь шла о лечении за рубежом той самой травмы колена. Уже в конце пресс-конференции экс-президент рассказал, как получил эту травму и что теперь будет с его ногой.

"Ранним утром был проливной дождь. Водичка залетела на корт, и я очень тяжело подскользнулся. Это жизнь", - объяснил он. Также он сказал, что "однозначно получил надежду на то, что сможет еще заниматься любимым спортом". "Может, месячишко, может, полтора - и я буду на корте", - заявил Янукович о своей травме.

О покушении на Медведчука

Тема Виктора Медведчука поднималась на пресс-конференции трижды. Против одного из лидеров "Оппозиционной платформы За жизнь" вчера в Украине завели уголовное дело. Поэтому российские журналисты постоянно сворачивали на эту тему.

Янукович заявил, что власть не может честно выиграть эти выборы. Поэтому будет использовать самые грязные методы в борьбе против политических оппонентов.

Дальше экс-президент сделал оно из самых важных заявений всей пресс-конференции - у него есть данные, что готовится покушение на Медведчука.

"У меня никогда не было к Медведчуку особых симпатий. Но это недопустимо к любому гражданину Украины. Не должны спецслужбы сращиваться с радикалами и использовать их в своих целях. У меня прошла информация, что создана группа из 12 человек, которая работает, возможно, не только по Медведчуку. Я хочу обратиться к военным: не выполнять преступные законы власти", - отметил в своем выступлении Янукович.

Журналист России-1 вернулся в своем вопросе к Медведчуку - покушение (со слов Януковича) и уголовное дело против Медведчука - не выглядит ли это зачисткой?

"У президента Порошенко нет никаких шансов победить на выборах. Мы не знаем, какие будут использоваться схемы. Не избежать грязных методов. Да, на всех, кто выступает против власти с любой критикой, власть ищет способы повлиять", - заявил Янукович.

"Меня кинули как лоха"

Большую часть пресс-конференции Янукович посвятил европейцам, которые гарантировали мирное соглашение между властью и Майданом в 2014 году. Но допустили в итоге вооруженный захват власти.

Экс-президент считает, что именно ЕС поощрил украинских радикалов и националистов.

"Меня обманули, предали или, как говорят продвинутые украинские политики, кинули как лоха. 21 числа они подписали мирное соглашение со мной и этого же числа вооруженные молодчики захватили администрацию президента, Кабинет министров... А на следующий день европейские страны одобрили это. Так что они теперь хотят от желтых жилетов в Париже? Разве тогда не было понятно, что радикальный национализм - новая форма неонацизма. А сейчас радикалов поощрили - получайте ответки", - сказал экс-президент.

Он также заявил, что европейские подписанты договоренностей 21 февраля 2014 года с тех пор ни на одно обращение Януковича не ответили.

"Здрасьте-здрасьте". Как Янукович по Ростову гулял

Комментируя запрет Киева голосовать на выборах-2019 с территории России, Янукович возмутился - по его словам, украинцев очень много в РФ.

И с некоторыми из них он разговаривает лично, гуляя по Ростову.

"Почему бы не открыть избирательные участки в Ростове, где полным-полно украинцев? Я вам говорю, я выхожу иногда прогуляться по улицам и как будто иду в Донецке: "здрасьте-здрасьте, здрасьте-здрасьте" - это Ростов сегодня. Куда ни глянь - везде украинцы. Почему бы не проявить внимание к людям. С ними невозможно долго говорить - потому что слезы наворачиваются на глаза. Я наслушался многого от них. Но фактически мы оказались в одинаковых условиях - нас изгнали из страны", - рассказал бывший президент.

О перспективах Порошенко и Зеленского на выборах

Несколько раз повторив мысль, что в честной борьбе Петр Порошенко выборов не выиграет, Янукович сделал свой прогноз.

"Антирейтинг существующей власти не позволит ей победить ни на президентских, ни на парламентских выборах. Значит, будут свежие лица. Я думаю, это будет правильно", - сказал экс-прездиент, имея в виду, судя по всему, Владимира Зеленского, о котором и прозвучал вопрос журналиста.

Что же до Порошенко, то Янукович в его победу не верит.

"Он постоянно врал мне. Он врал всем". "Я не верю, что у него какие-то шансы есть на выборах", - сказал бывший президент, у которого Порошенко работал министром экономики.

О письме Феофила к Порошенко

Янукович также подтвердил существование письма к Порошенко, которое написал Иерусалимский патриарх Феофил.

В этом письме глава Иерусалимской церкви призывал привлечь Януковича как посредника для переговоров на Донбассе. Что характерно, украинская дипломатия факт этого послания пыталась замолчать. Но позже его подтвердили и в самой церкви.

Тот факт, что Янукович вспомнил об этом письме, говорит о том, что он верит в возможность своего возвращения в политику. Вряд ли бы Феофил стал просить Порошенко привлечь Януковича к урегулированию на Донбассе без его согласия.

Это стремление экс-президента подтверждается и регулярным выходом на пресс-конференции. Ничего чересчур сенсационного на них он не сообщает. Однако видно, что Янукович старается не выпасть из публичного поля. И намекнуть оппонентам, чтобы "не спешили его хоронить".