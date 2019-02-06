Бюро демократических институтов и прав человека ОБСЕ включило россиян в список делегации наблюдателей, которая поедет на президентские выборы в Украину в марте 2019 года, вопреки позиции нашей страны. Об этом со ссылкой на источник в дипломатических кругах пишет "Укринформ".

Речь идет о том, что Бюро уже включило в список долгосрочных наблюдателей Миссии по наблюдению за выборами двоих граждан РФ, несмотря на то, что МИД Украины сообщал, что не будет принимать заявки о регистрации наблюдателей от страны-агрессора.

При этом обязательствах ОБСЕ не предписывают приглашать представителей всех государств-участников Организации. В параграфе №8 Копенгагенского документа ОБСЕ предусмотрено, что приглашение наблюдателей от стран-участниц "происходит в той мере, в которой это допускается законодательством". Между тем, в Украине РФ официально признана страной-агрессором, так, позиция страны относительно отказа в регистрации россиян наблюдателями является мотивированной.

На данное время в состав долгосрочных наблюдателей БДИПЧ ОБСЕ предложено более 80 человек. Непосредственно для наблюдения в день выборов в Украине также прибудет еще около 750 краткосрочных наблюдателей.

Напомним, МИД Украины не будет принимать заявки от российских наблюдателей на президентские выборы.

Также мы сообщали, что на президентские выборы в Украину приедут 850 наблюдателей ОБСЕ, которым пообещали безопасность. Между тем, глава МИД РФ Лавров заявил, что ОБСЕ пригласила в состав своей делегации российских наблюдателей на украинские выборы.

Кроме того, "Страна" писала, что в Раде решили запретить участие наблюдателей из РФ на выборах. В свою очередь, в ОБСЕ сомневаются, что решение не пускать российских наблюдателей на выборы в Украину законно.