Министерство финансов Украины получило право на управление НЭК "Укрэнерго". Об этом сообщается на сайте ведомства. Соответствующий акт приемки-передачи 4 февраля подписала созданная министерством комиссия по вопросам передачи целостного имущественного комплекса.

"С момента подписания документа "Укрэнерго" перешло из сферы Министерства энергетики и угольной промышленности к Министерству финансов", - отмечается в сообщении.

Стратегическое управление и контроль за деятельностью "Укрэнерго" будет осуществлять наблюдательный совет компании, который, как сообщалось, возглавил экс-глава представительства ЕБРР в Украине Шевки Аджунерю. В НС ранее вошел ряд независимых членов, имеющих международный опыт трансформаций в сфере энергетики, а также государственные представители.

"Задачей Минфина является ускорение процесса корпоратизации "Укрэнерго". Это позволит достичь значительного прогресса в имплементации законодательства о рынке электроэнергии, сделает возможным сертификацию "Укрэнерго" как независимого оператора системы передачи э/э, позволит отделить контроль за производством э/э и ее передачей", - говорится в сообщении. Также уточняется, что этот вопрос является условием получения Украиной транша кредитных средств в сумме EUR 500 млн в рамках Меморандума о взаимопонимании с ЕС.

"Укрэнерго" осуществляет эксплуатацию магистральных и межгосударственных линий электропередачи, а также централизованную диспетчеризацию работы ОЭС. НЭК является государственным предприятием, находившемся в управлении Минэнергоугля.

Ранее "Страна" писала о том, что в "Укрэнерго" выступили против подчинения Насалику. Также мы сообщали, что "Укрэнерго" начало официальный спор с Россией из-за активов в Крыму