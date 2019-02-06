Министры британского правительства тайно обсудили план отсрочки выхода страны из Евросоюза на восемь недель. Об этом сообщилo во вторник, 6 февраля, издание Daily Telegraph.

Министры надеются, что ЕС пойдет на этот шаг при условии, что Палата общин в конечном итоге поддержит соглашение о Brexit Терезы Мэй. Таким образом Великобритания будет оставаться членом ЕС на текущих условиях до 24 мая. Премьер-министр Великобритании Тереза ​​Мэй считает отсрочку Brexit недопустимым, и настаивает, что Британия должна оставить Евросоюз 29 марта. Парламентарии приняли ключевую правку о необходимости новых переговоров с ЕС относительно границ между Ирландией и Северной Ирландией.

В четверг Мэй встретится с президентом Европейской комиссии Жан-Клодом Юнкером. До выхода Британии из ЕС остается лишь 50 дней.

Напомним, ЕС настаивает на том, что соглашение о выходе, условия которой были согласованы в прошлом году, не может быть пересмотрена.

Ране "Страна" сообщала, что Макрон и Курц отказались возобновлять с Великобританией переговоры по новой Brexit-сделке.

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