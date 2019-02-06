Посетители российского сообщества Pikabu обнаружили украинца, который идеально подходит на роль "сына маминой подруги" (известный мем 2010 и 2018 годов о более успешном человеке, которого ставят в пример менее успешным - прим. ред.). Фото мужчины, который одновременно использует четыре iPhone рассмешил пользователей сети.

Снимок под ироничным заглавием "человек-успех" опубликовал пользователь MaximBorovik, который заметил молодого парня на одном из фудкортов. Молодой человек в деловом костюме и с AirPods в ушах держал в руках сразу три iPhone, а четвертый лежал на столе.

Образ вышел достаточно карикатурным, многие пользователи осудили парня за показушность и понтовитость. Фото набрало сотни шуточных комментариев. Посетители портала предположили, что на снимке - создатель онлайн-казино Azino 777 или же "сын подруги маминой подруги". Они также начали выкладывать фото роскошно выглядящих людей, которые встречаются в метро. В частности, нашли "брата" героя фотографии. Им оказался пассажир подземки в деловом костюме с золотыми часами, дорогим телефоном и брелком Mercedes в руке. Также некоторые сравнили парня с образом того-самого человека, который дарит ай-фоны за репосты и лайки в соцсетях.

Фото: pikabu.ru/story/chelovekuspekh

В процессе обсуждения фотографии удалось установить личность ее героя. В комментариях под фото откликнулся человек, который был с ним знаком. По словам пользователя с ником Kvayn, он учился с ним в одном университете и жил в одном общежитии. Kvayn утверждает, что молодой человек всегда стремился к роскошной жизни. "Я его еще помню с одним iPhone, который он никогда не убирал в карман. Всегда носил костюм и рубашку, уникальный кадр. Может быть, люди и поверили бы в его суперуспешность, да только все вокруг знали, что живет он в той же студенческой общаге, в комнате на четыре человека, как и большинство студентов моего универа", - вспоминает юзер.

В доказательство знакомства он привел фотографии своего однокашника студенческих времен. Kvayn отметил, что не знает, чем в настоящее время занимается "человек-успех".

Фото "человека-успеха" студенческих времен

Как сообщала "Страна", украинцы оказались аутсайдерами в мировом рейтинге заработков на iPhone Xs. Также мы писали, как сын киевских миллионеров избил свою девушку, отобрав у нее iPhone X. Ранее также стало известно, как в Киеве группа подростков избила мужчину дубинками за iPhone 4s.