Экс-президент Виктор Янукович рассказал о том, как гуляет по улицам Ростова. Об этом он заявил во время пресс-конференции, онлайн-трансляцию которой ведет "Страна".

Янукович прокомментировал также, как повлияет закрытие участков в России на результат выборов в Украине. "Почему бы не открыть избирательные участки в Ростове, где полным-полно украинцев? Я вам говорю, я выхожу иногда прогуляться по улицам и как будто иду в Донецке: "здрасьте-здрасьте, здрасьте-здрасьте" - это Ростов сегодня. Куда ни глянь - везде украинцы. Почему бы не проявить внимание к людям. С ними невозможно долго говорить - потому что слезы наворачиваются на глаза. Я наслушался многого от них. Но фактически мы оказались в одинаковых условиях - нас изгнали из страны".

Ранее "Страна" сообщала, что у Путина рассказали, почему не стали экстрадировать Януковича в Украину.

Также мы писали о том, что адвокаты Януковича требуют возбудить уголовные дела против Авакова, Турчинова и Яценюка.