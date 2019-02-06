В Днепре трое неизвестных напали на местного жителя и отобрали у него сумку, в которой было 100 тысяч долларов. Об этом сообщает УНИАН со ссылкой на пресс-службу полиции.

Отмечается, что ограбление произошло вечером 5 февраля, когда мужчина выходил из подъезда дома. В этот момент на него напали злоумышленники и повалили на землю. Они выхватили из рук мужчины сумку, сели в автомобиль и скрылись с места преступления.

"По данному факту начато уголовное производство по ст. 186 (грабеж) Уголовного кодекса Украины. Полиция принимает меры для установления и задержания грабителей", - говорится в сообщении.

Отмечается, что мужчина, которого ограбили, возглавляет предприятие по ремонту промышленного оборудования и снял валютные средства со счета в банке.

Ранее "Страна" писала о том, что в Запорожье почту ограбили после предложения "разменять крупную купюру".

Также мы сообщали, что в Киеве мужчину ограбили, приковав наручниками к перилам на Почтовой площади.