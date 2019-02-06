Экс-президент Виктор Янукович, которого в Киеве приговорили к 13 годам тюрьмы за госизмену, заявил, что получил травму на мокром теннисном корте и не смог присутствовать на приговоре. Об этом он сообщил на прес-конференции в России, онлайн-трансляцию которой ведет "Страна".

"Ранним утром был проливной дождь. Водичка залетела на корт, и я очень тяжело подскользнулся. Это жизнь", - объяснил он. Также он сказал, что "однозначно получил надежду на то, что сможет еще заниматься любимым спортом". Может, месячишко, может, полтора - и я буду на корте", - заявил Янукович о своей травме.

Сегодня, 6 февраля, Виктор Янукович дает пресс-конференцию в Москве. На ней экс-президент комментирует решение Оболонского суда Киева, который 24 января приговорил его к 13 годам лишения свободы за госизмену.