На пресс-конференции в Москве 6 февраля экс-президент Украины Виктор Янукович, которого в Украине в конце января осудили за госизмену, сообщил, что он бы свергнут с поста, потому что его обманули.

"Меня обманули, предали или, как говорят продвинутые украинские политики, кинули как лоха. 21 числа они подписали мирное соглашение со мной и этого же числа вооруженные молодчики захватили администрацию президента, Кабинет министров... А на следующий день европейские страны одобрили это. Так что они теперь хотят от желтых жилетов в Париже? Разве тогда не было понятно, что радикальный национализм - новая форма неонацизма. А сейчас радикалов поощрили - получайте ответки", - сказал Виктор Янукович.

Напомним, "Страна" ведет онлайн-трансляцию пресс-конференции Виктора Януковича, которая проходит 6 февраля в Москве.

Во время своего выступления экс-президент уже успел сообщить о том, что, по его данным, готовится покушение на главу политсовета "Оппозиционная платформа – За жизнь" Виктора Медведчука.

Также Янукович заявил, что выезжал из России на лечение в другую страну, а потом вернулся обратно. По его словам, он может свободно выезжать в любую страну.