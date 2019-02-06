Экс-президент Украины Виктор Янукович заявил во время пресс-конференции в Москве о том, что у него есть данные, что готовится покушение на главу политсовета "Оппозиционная платформа – За жизнь" Виктора Медведчука.

"У меня никогда не было к Медведчуку особых симпатий. Но это недопустимо к любому гражданину Украины. Не должны спецслужбы сращиваться с радикалами и использовать их в своих целях. У меня прошла информация, что создана группа из 12 человек, которая работает, возможно, не только по Медведчуку. Я хочу обратиться к военным: не выполнять преступные законы власти", - отметил в своем выступлении Янукович.

Журналист России-1 вернулся в своем вопросе к Медведчуку. Мол, покушение (со слов Януковича) и уголовное дело против Медведчука - не выглядит ли это зачисткой. "У президента Порошенко нет никаких шансов победить на выборах. Мы не знаем, какие будут использоваться схемы. Не избежать грязных методов. Да, на всех, кто выступает против власти с любой критикой, власть ищет способы повлиять", - заявил Виктор Янукович.

Как сообщала "Страна", ранее Медведчук прокомментировал информацию о том, что в отношении него открыто уголовное производство о возможной государственной измене и сепаратизм после заявления о необходимости автономии для Донбасса.