Премьер-министр Украины Владимир Гройсман поддержал предложенный Министерством юстиции законопроект №9218 по внедрению электронного сервиса "E-малятко". Об этом глава правительства заявил во время заседания Кабмина 6 февраля, передает 112.ua.

Министр юстиции Павел Петренко напомнил, что в Украине планируют ввести электронную услугу "Е-малятко". По его словам, семьи с новорожденными смогут оформить документы на малыша, денежную помощь, другие документы в режиме онлайн.

"Это очень важный шаг к системе электронного управления, потому что для каждого гражданина качеством государственного сервиса является простота и скорость. Я надеюсь, что парламент оперативно проголосует за данный законопроект, а правительство сможет его имплементировать. И чтобы уже в этом году Украина получила такой сервис как "Е-малятко", - доложил глава Минюста.

"Дети - это самое дорогое, что у нас есть, поэтому нужно всегда в них инвестировать самое лучшее. Занимайтесь любовью, а о документах позаботится Минюст", - добавил глава правительства Владимир Гройсман.

Также Петренко напомнил, что 14 февраля органы регистрации браков в Киеве будут работать до 24:00, и можно будет пользоваться услугой "брак за сутки". На что глава правительства Гройсман прокомментировал это так, что "14 февраля можно будет заниматься любовью без документов".

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