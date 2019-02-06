Вчера вечером, 5 февраля в гости к донецкому Шахтеру приехал Михаил Романчук, знаменитый украинский пловец, чемпион мира и многократный чемпион Европы.

Михаил Романчук встретился с голкипером Андреем Пятовым и полузащитником Тарасом Степаненко, об этом передает официальный Facebook нашего клуба.

"Горняки" вручили Михаилу Романчуку оранжево-черную футболку. Он же в свою очередь пожелал дончанам победы в предстоящем матче 1/16 финала Лиги Европы с Айнтрахтом.

Фото и видео: FC SHAKHTAR

Кстати, мы рассказывали, как на минувшем чемпионате мира в китайском Ханчжоу Михаил Романчук завоевал "золото" на дистанции 1 500 метров вольным стилем, установив рекорд ЧМ - 14 минут 09,14 секунды (после этого триумфа его стали сравнивать с Сальниковым или Фелпсом - Прим.Ред.).

А вот и послужной список Михаила Романчука.

Фото: uk.wikipedia.org

Напомним, ранее "Страна" сообщала, что Шахтер предлагает фанам за 100 000 гривен стать частью команды в ответке с Айнтрахтом.