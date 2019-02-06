Спасатели вторые сутки тушат пожар на территории Полтавской городской свалки твердых бытовых отходов в селе Макуховка. Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС Украины.

Уточняется, что сообщение о пожаре поступило во вторник, 5 февраля, в 13:50.

Прибывшие на вызов пожарные установили, что горит мусор на площади 0,007 га. Пожар был локализован в 16:25. По состоянию на 17 часов было ликвидировано возгорание на площади 0,002 га.

"6 февраля пожарные продолжили тушение пожара. К тушению привлечены 6 человек личного состава 4-й Государственной пожарно-спасательной части и 2 единицы техники. Причина пожара устанавливается", - говорится в сообщении.

Фото: pl.dsns.gov.ua

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