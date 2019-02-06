Экс-президент Украины Виктор Янукович, приговоренный в Украине к 13 годам тюрьмы за госизмену, заявил, что выезжал из России на лечение в другую страну, а потом вернулся обратно. Об этом он сообщил во время пресс-конференции, онлайн-трансляцию которой ведет "Страна".

"Я буквально несколько дней (назад), вы знаете, вернулся в Россию после лечения, обратился в РИА Новости предоставить мне встречу", - заявил он. Получается, что он свободно выехал из России в другое государство, а потом вернулся обратно. Речь может идти об Израиле, так как в декабре известный хирург из Израиля Эяль Аттиас подтвердил серьезность травмы у Янукович и настаивал на лечении экс-президента именно в Израиле.

На вопрос журналиста, на каких юридических основаниях он находится в России и не держат ли его тут в плену, экс-президент ответил:"Я свободно передвигаюсь по территории России, не нахожусь ни в каких банках (прямая речь Януковича, но вероятно имелись в виду базы - прим. ред.) Интерпола и могу свободно выезжать в любую страну мира".

Кстати, Израиль не является участником Интерпола.

Напомним, сегодня экс-президент Украины дает пресс-конференцию в Москве. На конференции Янукович намерен дать оценку своему приговору в Киеве. А его адвокаты уже пообещали, что "будут сюрпризы".

Ранее "Страна" сообщала, что у Путина рассказали, почему не стали экстрадировать Януковича в Украину.

Также мы писали о том, что адвокаты Януковича требуют возбудить уголовные дела против Авакова, Турчинова и Яценюка.