В среду, 6 февраля, в Брюсселе состоялось подписание протокола о присоединении республики Северная Македония к НАТО, документ подписали 29 постоянных представителей стран альянса и министр иностранных дел Македонии Никола Димитров. Об этом сообщает "Интерфакс".

Теперь должна пройти процедура ратификации протокола странами альянса в их национальных парламентах. После сегодняшнего подписания документа Македония сможет участвовать в мероприятиях альянса в качестве приглашенной страны.

Отметим, что Македонию в НАТО пригласили на саммите в Брюсселе 11-12 июля 2018 года. Страна станет 30-ым участником альянса.

Напомним, Македония со времен распада Югославии около 30 лет спорила с Грецией относительно названия. По требованию Греции Македония была принята в ООН в 1993 году под названием Бывшая Югославская Республика Македония (БЮРМ). Греция настаивает на том, чтобы название Македонии было изменено, чтобы избежать путаницы с греческой провинцией - историческим регионом Македония, которая граничит с одноименной независимой республикой. В связи с этим спором Греция и блокировала вступление Македонии в Европейский Союз и НАТО. А в октябре 2018 года парламент Македонии одобрил переименование страны ради вступления в ЕС и НАТО.

А уже 29 января 2019 года послы стран НАТО утвердили приложение протокола о присоединении Северной Македонии к альянсу.