Кабинет министров Украины уволил исполняющего обязанности министра аграрной политики и продовольствия Максима Мартынюка и назначил вместо него заместителя министра по вопросам европейской интеграции Ольгу Трофимцеву. Об этом сообщает "Интерфакс-Украина".

"Мартынюка уволили из МинАПК согласно поданному заявлению. Назначили и.о. министра Трофимцеву", - сказал вице-премьер-министр Павел Розенко после заседания правительства в среду.

Ольга Трофимцева. Фото: agroportal.ua

Максим Мартынюк. Фото: facenews.ua

Напомним, Максим Мартынюк был назначен временно исполняющим обязанности министра аграрной политики и продовольствия 7 декабря 2018 года.

Ранее "Страна" писала о том, что сегодня на заседании Кабмина правительство займется Госслужбой по свободе совести и наркотиками.

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