Вчера, 5 февраля, звездный форвард сборной Португалии и туринского Ювентуса Криштиану Роналду отметил свой 34-й день рождения.

Пятикратный обладатель Золотого мяча не стал устраивать по этому поводу пафосную вечеринку, а провел праздник дома с семьей - со своей подругой Джорджиной Родригес и детьми.

Фото и признание в любви КриРо не забыл выложить в Instagram.

Фото: instagram.com/cristiano

"34 года. Любовь размером со Вселенную", - подписал снимок Роналду. Это фото собрало 6 518 872 лайка.

Джорджина в ответ выложила забавное видео, где КриРо учит младшего сына Матео играть в футбол.

Фото: instagram.com/georginagio

"Поздравляю, любовь моя! Спасибо, что делаешь нас такими счастливыми каждый день! Мы безгранично тебя любим!" - написала Джорджина. Ее сообщение набрало 4 785 675 лайков.

Ранее "Страна" сообщала о том, что в Португалии могут отобрать у Роналду титул рыцаря и лишить всех наград.