На сегодняшний день Госпогранслужба оценивает степень готовности проекта "Стена" на российско-украинской границе в 30%. Об этом со ссылкой на спикера Госпогранслужбы Украины Олега Слободяна пишет "Интерфакс"

"Он осуществляется в соответствии с финансированием. В настоящее время состояние реализации проекта составляет около 30%, что адекватно объемам финансирования", - заявил Слободян. 

Отмечается, что в некоторых областях строительство инженерно-технических сооружений уже почти завершено. Например, в Харьковской области, где уровень контроля над границей составляет практически 100%. 

При этом в Госпогранслужбе утверждают, что постоянный перенос сроков завершения строительства связан с финансированием. На данный момент крайняя точка реализации этого проекта – 2021 год.

При этом любопытно, что в конце ноября 2018 года министр внутренних дел Арсен Аваков заявлял, что работы по оборудованию российско-украинской границы выполнены на 47%. То есть всего за два месяца степень выполнения проекта сократилась на 17%. 

Напомним, в связи с тем, что в 2015-2017 годах было недофинансирование проекта "Стена", он был продлен до 2021 года. В бюджете на 2019 на него заложено 400 млн гривен.

Также мы писали, что летом 2018 года НАБУ закончило расследование по проекту "Стена". Имена "крышевавших" аферу чиновников остались за кадром.

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