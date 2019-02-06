Более 350 горняков ГП Львовуголь прошли шествием по центру Львова к облгосадминистрации, чтобы выразить протест против задолженности по заработной плате. Об этом в среду, 6 февраля, сообщает Укринформ.

Как отметил председатель Регионального объединения Независимого профсоюза горняков Украины Виталий Онижук, среди требований - выплата долгов по зарплате, возвращение объединению около 200 млн гривен активов, заработанных шахтерами, отмена решения о переводе шахт ГП Львовуголь в состав Национальной угольной компании и решение вопроса по проблеме сбыта угля, которое приходится транспортировать со Львовской в Киевскую область.

Как пишут местные СМИ, шахтеры заблокировали во Львове движение по улице Винниченко рядом со зданием ОГА. В знак протеста они стучат касками и скандируют: "Зарплату!"

Фото: varta1.com.ua

Отмечается, что накануне работникам ГП "Львовуголь" выплатили 10 миллионов гривен, поступивших на предприятие за реализованный уголь. Вместе с предыдущими выплатами это составило 57% зарплаты за декабрь прошлого года. Люди возмущены, что средства на их счета поступают по 7-12% от задолженности.

Ранее "Страна" сообщала, что к началу этого года на государственных шахтах горнякам задолжали около 200 млн гривен.

Также мы писали о том, как под Львовом в конце декабря горняки после смены отказались подниматься из шахты.