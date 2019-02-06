В Москве полиция разыскивает дочь знаменитого музыканта Юрия Башмета - Ксению, квартира которой в доме на Никитском бульваре стала эпицентром масштабного пожара, унесшего жизни восьми человек. Об этом сообщает телеграм-канал Mash.

По данным ресурса, в ночь с 3 на 4 февраля Ксения устроила у себя в квартире шумную вечеринку, во время которой что-то загорелось.

"И хозяйка, и ее гости исчезли сразу же. Они не подняли тревогу, не пытались разбудить спящих соседей - тихо свалили. Теперь их поиском занялись копы - к 38-летней Ксении есть очевидные вопросы", - говорится в сообщении телеграм-канала.

Напомним, среди восьми погибших во время пожара в элитном доме на Никитском бульваре в Москве - двое детей.

Юрий Башмет с дочерью Ксенией. Фото: telegram.org

Ранее "Страна" писала о том, что в огне пожара после лобового ДТП под Марьинкой погибли шесть человек.

Также мы сообщали, что количество жертв пожара в дипломатическом квартале Парижа увеличилось до 10.