Сегодня, 6 февраля, в польской Зелене Гура стартовали матчи Первой группы теннисного Кубка Федераций (это женский аналог мужского Кубка Дэвиса - Прим.Ред.). Сборная Украины встречается с командой Швеции.

И в первом поединке наша Даяна Ястремская в двух сетах обыграла шведку Юханну Ларссон. На второй подаче Ларссон наша теннисистка выиграла брейкпоинт. Соперница попыталась забрать ответные подачи, но украинка выиграла вырвала победу в гейме. Во втором сете Ястремская уверенно разгромила соперницу, добыв первую победу на Кубке Федераций - 6 - 4, 6- 2.

Об этом передает Facebook Федерации тенниса Украины.

Фото: facebook.com/UkrainianTennisFederation/

Следующими в матче Украина - Швеция на корт вышли Леся Цуренко и Ребекка Петерсон, а затем в парном разряде встретятся Надежда Киченок и Марта Костюк - Мирьям Бьорклунд и Корнелия Эмили Листер.

В четверг, 7 февраля состоится встреча Украина - Болгария, а на следующий день пройдет матч с Эстонией.

Напомним, ранее "Страна" сообщала, что одесситка Ястремская побьет рекорд Свитолиной и станет самой молодой украинкой в топе рейтинга WTA.