Теннисистка Ястремская принесла Украине первую победу в Кубке Федераций
Сегодня, 6 февраля, в польской Зелене Гура стартовали матчи Первой группы теннисного Кубка Федераций (это женский аналог мужского Кубка Дэвиса - Прим.Ред.). Сборная Украины встречается с командой Швеции.
И в первом поединке наша Даяна Ястремская в двух сетах обыграла шведку Юханну Ларссон. На второй подаче Ларссон наша теннисистка выиграла брейкпоинт. Соперница попыталась забрать ответные подачи, но украинка выиграла вырвала победу в гейме. Во втором сете Ястремская уверенно разгромила соперницу, добыв первую победу на Кубке Федераций - 6 - 4, 6- 2.
Об этом передает Facebook Федерации тенниса Украины.
Фото: facebook.com/UkrainianTennisFederation/
Следующими в матче Украина - Швеция на корт вышли Леся Цуренко и Ребекка Петерсон, а затем в парном разряде встретятся Надежда Киченок и Марта Костюк - Мирьям Бьорклунд и Корнелия Эмили Листер.
В четверг, 7 февраля состоится встреча Украина - Болгария, а на следующий день пройдет матч с Эстонией.
Напомним, ранее "Страна" сообщала, что одесситка Ястремская побьет рекорд Свитолиной и станет самой молодой украинкой в топе рейтинга WTA.