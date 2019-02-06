Сегодня, 6 февраля, Виктор Янукович даст пресс-конференцию в Москве. На ней экс-президент прокомментирует решение Оболонского суда Киева, который приговорил его к 13 годам лишения свободы за госизмену.

На конференции Янукович намерен дать оценку "этому беспределу". А его адвокаты уже пообешали, что "будут сюрпризы".

Напомним, бывшего президента осудили на основнии его письма Путину с просьбой ввести войска в Украину и обеспечить там наведение конституционного порядка. Документ стал также основанием для решения Совбеза РФ, который дал Кремлю разрешение на использование войск в Украине.

Таким образом киевский суд обвинил Януковича не только в госизмене, но и в развязывании войны. Детали приговора "Страна" уже анализировала.

Интересно, что судебный процесс прошел без допроса главного обвиняемого - и без его последнего слова. Также Януковичу постоянно в принудительном порядке меняли адвокатов.

Защита же бывшего президента превратила суд в массовый допрос первых лиц государства. На котором всплыл ряд интересных деталей того, как власть в 2014 году откровенно "сливала" Крым. И как отстранила Януковича на основании того, что он всего один день отсутствовал в Киеве.

"Страна" следит за пресс-конференцией Януковича по видео и главные заявления отмечает в текстовом онлайне.

Видео пресс-конференции Януковича

14:16 "Мне говорили мои сторонники, что надо было одевать ботинки и перчатки, чтобы руки о них не попачкать, и ломать им хребты", - экс-президент рассказал, что ему советовали сделать со сторонниками Майдана - но он отказался идти по этому пути. И посоветовал Порошенко тоже сесть за стол переговоров с гражданами Украины, которые живут на Донбассе.

14:13 Янукович сказал, что готов поговорить с Путиным и предложить обмен пленными.

14:08 "Ростов сегодня - куда ни глянь, там украинцы. Почему бы не открыть участки и не проявить доброжелательность?", - Янукович комментирует отказ Киева проводить выборы на территории РФ.

"Я вам говорю, я выхожу иногда прогуляться по улицам и как будто иду в Донецке: здрасьте-здрасьте, здрасьте-здрасьте - это Ростов сегодня. Куда ни глянь - везде украинцы. Почему бы не проявить внимание к людям. С ними невозможно долго говорить - потому что слезы наворачиваются на глаза. Я наслушался многого от них. Но фактически мы оказались в одинаковых условиях - нас изгнали из страны".

14:06 Еще одна фраза - о том, как европейцы обманули экс-президента. Цитата дня от Януковича: "кинули как лоха".

"Меня обнамули, предали или, как говорят продвинутые украинские политики, кинули как лоха. 21 числа они подписали мирное соглашение со мной и этого же числа вооруженные молодчики захватили администрацию президента, Кабинет министров... А на следующий день европейские страны одобрили это. Так что они теперь хотят от желтых жилетов в Париже? Разве тогда не было понятно, что радикальный национализм - новая форма неонацизма. А сейчас радикалов поощрили - получайте ответки".

14:00 "Я однозначно получил надежду на то, что я смогу еще заниматься любимым спортом. Может, месячишко, может, полтора - и я буду на корте", - Янукович о своей травме.

"Ранним утром был проливной дождь. Водичка залетела на корт, и я очень тяжело подскользнулся. Это жизнь", - ВФЯ объяснил, как травмировался в декабре, когда не смог выступить на суде.

13:52 Полная цитата Януковича о покушении на Медведчука:

"У меня никогда не было к Медведчуку особых симпатий. Но это недопустимо к любому гражданину Украины. Не должны спецслужбы сращиваться в радикалми и использовать их в своих целях. У меня прошла информация, что создана группа из 12 человек, которая работает, возможно, не только по Медведчуку. Я хочу обратиться к военным: не выполнять преступные законы власти".

13:50 "Он постоянно врал мне. Он врал всем", - Янукович о Порошенко. "Я не верю, что у него какие-то шансы есть на выборах".

13:46 Януковичу задали уже три вопроса про Медведчука. В одном из ответов экс-президент намекнул, что на одного из лидеров "Оппозиционной платформы" готовится покушение.

13:43 "90% - это российский газ". Янукович прокомментировал заявления Порошенко о том, что Украина больше не покупает газ из РФ.

13:39 Янукович обратился к сотрудникам спецслужб Украины и предупредил, что им "придется отвечать перед законом".

13:37 Много общих фраз. Начав отвечать на вопрос, Янукович увлекается и говорит обо всем. Но суть его ответов понятна - Украине нужно менять власть.

13:30 Экс-президент вспомнил о зеленке, которой недавно облили Александра Вилкула и об уголовном преследовании Виктора Медведчука. "Я очень часто был с ним не согласен. Но я же не давал никому заданий что-то с ним сделать и рот заткнуть".

13:27 Янукович обратился к подписантам соглашений 2014 года - об умиротворении на Майдане. Говорит, что если бы эти договоренности были выполнены, то не было бы войны и аннексии Крыма.

13:25 "Расстрелы на Майдане сделали организаторы этого Майдана", - Янукович отвечает на вопрос, почему провалилось обвинение его в убийствах в феврале 2014 года.

13:23 У Януковича спросили, как он относится к призывам похитить его из России. Янукович сделал веселое лицо и пожал плечами.

13:20 "Без фальсификации выборов победить президенту Порошенко невозможно". Янукович окончил вступительное слово и готов отвечать на вопросы. Никаких программных заявлений не прозвучало.

13:17 Обвиняет Киев в потере Крыма. Напоминает, что адвокаты подали в прокуратуру заявление с целью определить виновников.

13:15 Янукович перечисляет проблемы Украины. Непомерные кредиты, нулевые инвестиции, тотальное недоверие власти в Киеве. "Промышленность потеряла рынки сбытов, украинцы ищут работу в других странах".

13:14 Говорит, что решить конфликт в Украине и дать оценку действующей власти могут только за рубежом. Но не пояснил, что имеет в виду.

13:11 "Эти прошедшие пять лет после госпереворота я оцениваю как самые черные страницы в жизни Украины".

13:10 "Уверен в том, что революции не несут блага государствам и их жителям. Несут только разрушение, ненависть, грязь и ложь".

13:08 Экс-президент во вступительном слове начал с геополитики и тут же перешел к вопросу Украины. "Я внимательно слежу за событиями".

13:06 Пресс-конференция началась. Янукович рассказал, что несколько дней назад вернулся в Россию, с лечения.