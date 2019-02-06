Национальный банк Украины объявил о нововведениях, которые коснутся покупки валюты юрлицами, норм обязательной продажи экспортной выручки и деятельности компаний с иностранными инвестициями. Об этом со ссылкой на заместителя главы НБУ Олега Чурия пишет "Интерфакс".

Отмечается, что Нацбанк снимает требование относительно резервирования средств под покупку иностранной валюты - правило "Т+1". Теперь компании смогут покупать валюту день в день. Кроме того, с 1 марта 2019 года с 50 до 30% будет снижена норма обязательной продажи (экспортной выручки).

Что касается компаний и банков с иностранными инвестициями, им разрешили репатриировать дивиденды за 2018 год.

"На сегодня у нас пока действует так называемый "ежемесячный лимит" в 7 миллионов евро. Теперь (в рамках этого лимита) можно будет репатриировать за все годы", - сказал Олег Чурий, добавив, что со временем лимит будет повышен до 10 миллионов евро, а в дальнейшем - отменен.

Напомним, в 2019 году Нацбанк оставил учетную ставку на уровне 18 процентов.

Также мы писали, что Нацбанк заявил, что инфляция превысила его прогнозы из-за роста цен и зарплат.