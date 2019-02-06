Сегодня, 6 февраля, котировки гривни к доллару на открытии межбанка установились на уровне 26,99-27,03 грн./$. Об этом сообщает Finance.ua.

Отметим, что вчера, 5 февраля, иностранцы обвалили безналичный курс доллара на 22,5 копейки, и составили к вечеру 27,15-27,18 грн./$.

В 11:10 средние курсы валют на межбанке были следующими: доллар США - 26,94-26,97 гривни; евро - 30,69-30,72 гривни; российский рубль - 0,4101-0,4108 гривни.

На наличном рынке по состоянию на 11:17 котировки гривни к доллару составляли 26,89-27,22 гривни. Евро покупают по 30,61 гривни, продают по 31,15 гривни. На "черном" рынке доллар торгуется по 27,14 - 27,06 гривни, евро - 30,91 - 31,04 гривни.

Ранее "Страна" сообщала, что Нацбнк на сегодня укрепил официальный курс национальной валюты по отношению к доллару до 27,215854 грн/$1.