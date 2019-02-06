У России нет никаких претензий к экс-президенту Украины Виктору Януковичу, который сегодня даст пресс-конференцию в Москве. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, передает "Интерфакс".

"Нет. К нему нет никаких претензий со стороны российского государства", - сказал Дмитрий Песков, отвечая на соответствующий вопрос журналистов, касающийся юридических оснований нахождения Виктора Януковича на территории РФ, поскольку граждане Украины могут находиться на территории РФ до 90 суток без оформления необходимых разрешений, Дмитрий Песков предположил, что на экс-президента Украины это правило не распространяется.

Как отметил пресс-секретарь президента РФ, в Москве относятся к Виктору Януковичу "однозначно как к бывшему президенту Украины". По поводу статуса, с которым беглец находится на территории России, представитель Кремля сообщил, что "это нужно уточнить, вопрос интересный".

Напомним, пресс-конференция приговоренного в Украине к 13 годам лишения свободы Виктора Януковича запланирована на сегодня, 6 февраля, на 13:00 по Киеву.

Ранее "Страна" писала о том, что адвокаты Януковича требуют возбудить уголовные дела против Авакова, Турчинова и Яценюка.

Также мы сообщали, что прокуроры не будут оспаривать приговор Виктору Януковичу.





