6 февраля в Москве попрощались с музыкантом Кириллом Толмацким, известным как Децл, который внезапно умер от сердечного приступа в возрасте 35 лет. О церемонии прощания с места событий сообщает собкор "Страны".

Как прошли похороны

Прощание должно было начаться в 10:00 по киевскому времени, но выяснилось, что в анонсе перепутали адрес. Местом прощания была указана Центральная клиническая больница управделами президента РФ, которая находится на западном въезде в город по Рублево-Успенскому шоссе.

В больницу, где лечатся сотрудники президентских структур, с утра пришли десятки поклонников музыканта, но их туда не пустили. Как оказалось, место прощания находится в километре от этого здания - в сером строении по адресу Маршала Тимошенко, 25. Из-за накладок церемонию задержали на полчаса.

Фото: Страна ua

В итоге проститься с рэпером пришли около тысячи человек. Большинство - выпускники школ начала-середины 2000-х, на которые пришелся пик популярности артиста. Поклонники плакали. У гроба певца сидели его отец и мать - Александр и Ирина Толмацкие, а также 13-летний сын музыканта Антоний. В зале звучала тихая классическая музыка, в том числе Вивальди.

Фото: Страна ua

Децла хоронили в черном костюме и синей рубашке. Каждый поклонник мог подойти к гробу, что обычно не допускается на похоронах артистов.

Фото: Страна ua

Во время церемонии прощания в зале произошел небольшой скандал. Во время церемонии некоторые из присутствующих выступали с прощальным словом. После отца музыканта слово взял неизвестный мужчина и заявил, что "гады и подонки" ответят за смерть Децла (смотрите видео ниже).

"....Мы никогда не смиримся, честное слово, 100%, мы никогда не смиримся, мы всегда это пронесем с собой. И эти люди, они ответят - я тебе стопудово говорю. Я знаю, что ты слышишь нас сейчас, в любом случае. Они за это ответят: подонки, гады. Гады и подонки!", - сказал мужчина.

После этого отец Кирилла Толмацкого Александр объявил, что выступавший - провокатор. Всех попросили удалиться из зала, где проходила траурная церемония.

Фото: Страна ua

Из известных людей на церемонии присутствовали Сергей Крылов, Гавриил Гордеев, Аркадий Укупник, рэпер ST и Лигалайз.

Журналистов внутрь помещения не пустили и они вынуждены были снимать происходящее из-за забора.

Фото: Страна ua

Церемония прощания завершилась около 12:00 по киевскому времени. Кирилл Толмацкий будет похоронен сегодня на родовом участке на Пятницком кладбище. Гроб с телом вынесли под аплодисменты собравшихся.

Обстоятельства смерти

35-летний Кирилл Толмацкий внезапно умер 3 февраля. Это произошло в Ижевске после частного концерта в одном из местных клубов. Когда музыкант уже отыграл сет, ему стало плохо. В гримерке Толмацкий потерял сознание.

Врачи "скорой", прибывшие на место попытались откачать Децла, но безуспешно. Скорая приехала на вызов в течение пяти минут. После этого врачи около получаса пытались спасти рэпера, в частности при помощи уколов адреналина. В сети появилось видео реанимации музыканта.

По данным СМИ, следователи допросили бизнесмена Никиту Пантюхина, на празднование дня рождения которого в Ижевске был приглашен Кирилл Толмацкий. По словам хозяина вечеринки, музыкант ничего не ел, выпил кофе и пригубил 50 грамм коньяка.

По результатам экспертизы, наркотиков в крови Децла обнаружено не было. По предварительным данным, причиной смерти стала остановка сердца. Предварительный диагноз "смерть в связи с сердечной патологией". Но при этом экспертиза показала, что выраженных болезненных изменений нет. Врачи исключили из возможных причин смерти инфаркт миокарда или кровоизлияние в мозг.

Первым о смерти музыканта сообщил его отец Александр Толмацкий, который был первым продюсером Кирилла, а потом они поссорились и более 10 лет не общались. Причиной стало то, что отец ушел из семьи к женщине, младше его на 23 года. На похоронах Александр Толмацкий впервые увидел своего внука.

Жена Децла Юлия после его смерти оставила короткую запись в Instagram: "Бог забрал любимого. RIP. До замужества Юлия работала моделью в Нижнем Новгороде.

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