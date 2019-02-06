Через неделю, 14 февраля, в Харькове начнется двухраундовое противостояние в 1/16 Лиги Европы между донецким Шахтером и немецким Айнтрахтом. На эту игру едут около 3 000 немецких болельщиков, и "горняки" уже готовят ответный ход на второй матч во Франкфурте.

Шахтер объявил не совсем обычный аукцион для болельщиков, победитель которого станет, в буквальном смысле, частью команды, пребывая в самом центре событий на ответном матче против Айнтрахта, передает пресс-служба нашей команды.

Стартовая цена аукциона - 100 000 гривен.

Итак, что же получит богатый счастливчик за свои деньги:

- перелет из Киева в Германию и обратно на самолете вместе с Шахтером;

- проживание в гостинице с "горняками";

- прогулка с игроками и тренерами;

- посещение предматчевой тренировки и пресс-конференции;

- просмотр поединка на местах первой категории;

- эксклюзивный подарок от клуба;

- другие преимущества.

Напомним, ранее "Страна" сообщала, что Шахтер и Динамо вошли число самых состоятельных футбольных клубов мира.

Также мы рассказывали, что Шахтер подал в УЕФА заявку на Лигу Европы. Полный список игроков.