Ульяна Супрун отреагировала на решение суда об отсранении ее от должности исполняющей обязанности министа здравоохранения. Через сутки после принятия судом решения на ее странице в соцсети появился пост на эту тему.



Чиновница поблагодарила всех, кто выступил против решения Окружного админсуда Киева, а также перечислила неотложные задачи Минздрава, которые невозможно осуществить без подписи главы ведомства.

"Изменения, которые нам удалось достичь, поставлены под угрозу", - пишет Супрун.



"Кто подпишет договора с организациями, которые будут закупать лекарства, вакцины и медицинские изделия за счет госбюджета 2019? Ведь полномочия подписывать договоры также только у и.о. министра", - добавляет автор поста.



Кроме того Ульяна Супрун посетовала, что решение суда вынудило ее прервать командировку в США и вернуться в Украину. При этом в посте нет ни слова о гражданстве Украины, из-за которого суд и принял решение об ее отстранении.





Напомним, Окружной административный суд Киева частично удовлетворил заявление нардепа от Радикальной партии Игоря Мосийчука и запретил Ульяне Супрун реализовать полномочия министра здравоохранения. Сама Супрун назвала иск Мосийчука очередной "атакой на трансформацию системы здравоохранения".

Отметим, что решение об отстранении Ульяны Супрун принимал судья Каракашьян, ранее восстановивший в должности Насирова.

Также мы сообщали, что Порошенко заявил, что у Супрун есть его полная поддержка и гражданство Украины, а Вятрович увидел в отстранении Супрун от должности проявление российской агрессии.