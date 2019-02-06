В Москве в среду, 6 февраля, около 13:00 (12:00 по киевскому времени) завершилась церемония прощания с музыкантом Кириллом Толмацким (Децлом). Во время нее в зале произошел скандал. Об этом сообщает корреспондент "Страны".

Во время церемонии некоторые из присутствующих выступали с прощальным словом. После отца музыканта слово взял неизвестный мужчина. Он заявил, что некие "гады и подонки" ответят за смерть Децла.

"....Мы никогда не смиримся, честное слово, 100%, мы никогда не смиримся, мы всегда это пронесем с собой. И эти люди, они ответят - я тебе стопудово говорю. Я знаю, что ты слышишь нас сейчас, в любом случае. Они за это ответят: подонки, гады. Гады и подонки!", - сказал мужчина.

После этого отец Кирилла Толмацкого Александр объявил, что выступавший - провокатор. Всех попросили удалиться из зала, где проходила траурная церемония.

Видео: YouTube/ Страна.ua

Напомним, 35-летний музыкант Кирилл Толмаций, более известный как Децл, умер в ночь со 2 на 3 февраля. Это произошло в Ижевске после частного концерта в одном из местных клубов. Когда музыкант уже отыграл сет, ему стало плохо. В гримерке Толмацкий потерял сознание. Врачи "скорой", прибывшие на место попытались откачать Децла, но безуспешно. Предварительно известно, что в крови Кирилла Толмацкого не было наркотиков, а умер он от остановки сердца.

Отец Децла Александр Толмацкий, который продюсировал его в начале карьеры, в день похорон, 6 февраля, выразил свою боль в связи с потерей сына. Также он заявил, что сожалеет о напряженных отношениях, которые были между ними с Кириллом: Децл не общался с отцом после того, как тот развелся с его матерью Ириной и ушел к другой женщине намного младше.

Мы сообщали о том, что музыканта похоронили в черном костюме и синей рубашке. Во время траурной церемонии каждый поклонник мог подойти к гробу и преклониться, что обычно не достукается на похоронах артистов. Музыкант будет покоиться на родовом участке на Пятницком кладбище.