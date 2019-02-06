Днем 6 февраля в Москве с получасовой задержкой началась церемония прощания с Кириллом Толмацким (Децлом).

Проститься с рэпером на данный момент пришли около тысячи человек, сообщает корреспондент "Страны". Большинство из них - выпускники школ начала-середины 2000-х - как раз, когда был пик популярности артиста. Поклонники плачут. У гроба певца сидят его отец и мать - Александр и Ирина Толмацкие, а также 13-летний сын музыканта Антоний. В зале звучит тихая классическая музыка, в том числе Вивальди.

Децла хоронят в черном костюме и синей рубашке. Каждый поклонник может подойти к гробу и преклониться, что обычно не достукается на похоронах артистов.

Кирилл Толмацкий будет похоронен сегодня на родовом участке на Пятницком кладбище.

Фото: "Страна"

Представители СМИ в помещение не допускаются. Осуществлять съемку можно только из-за забора.

Напомним, 35-летний Кирилл Томацкий умер ночью 3 февраля после частного концерта в Ижевске. После выступления музыканту стало плохо, он пошел в гримерку, где потерял сознание. Прибывшие на место врачи попытались откачать артиста, но попытки оказались безрезультатными. По результатам экспертизы, наркотиков в крови Децла обнаружено не было. По предварительным данным, причиной смерти стала остановка сердца.

Отец Кирилла продюсер Александр Томацкий, который первым сообщил о смерти сына и с которым из-за развода не общался Децл, в день похорон, 6 февраля, прокомментировал свою утрату. Он отметил, что не понимает, почему им не удалось помириться при жизни.