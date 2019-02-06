Винницкий апелляционный суд не позволил перешедшему в новую церковь митрополиту Симеону (Владимиру Шостацкому) восстановиться в должности правящего архиерея Винницкой епархии. Об этом сообщает сайт "Судебная власть Украины".

Во вторник, 5 февряля, были удовлетворены апелляционные жалобы представителей Киевской митрополии Украинской православной церкви (УПЦ).

Напомним, что в середине декабря митрополит Симеон стал одним из двух архиереев канонической УПЦ, которые приняли участие в объединительном соборе, где при поддержке Константинополя и властей Украины была учреждена новая церковь - ПЦУ. Поскольку ранее Архиерейский Собор УПЦ запретил своим епископам участвовать в этом форуме, митрополит Симеон был снят с должности правящего архиерея Винницкой епархии и запрещен в служении. Вместо него на этот пост был назначен архиепископ Варсонофий. Однако митрополит Симеон попытался оспорить решение Синода, но успехом это не увенчалось

Как сообщается на сайте Винницкой епархии УПЦ, суд снял запрет на государственную регистрацию архиепископа Варсонофия как управляющего Винницкой епархией.

"Винницкая епархия приветствует справедливое решение суда, которым восстановлены законность по отношению к ее руководителю и архипастырю.

Ранее "Страна" писала о том, что Филарету синод ПЦУ оставил Киевскую епархию без одного монастыря.

Так мы сообщали, что ПЦУ официально зарегистрировали в Украине под названием "Киевская митрополия УПЦ (ПЦУ)".